ضابط شرطة أمريكي يلتقط صورًا تذكارية مع لاعبي منتخب مصر في كأس العالم

حرص ضابط الشرطة الأمريكي إيريك على التقاط صور تذكارية مع لاعبي منتخب مصر، في لفتة ودية قبل مغادرة بعثة الفراعنة فندق الإقامة.

وجاءت هذه اللحظات بعد المباراة مباشرة، حيث تواجد الضابط داخل محيط الفندق، وعبّر عن إعجابه بلاعبي المنتخب المصري، متمنيًا لهم التوفيق في مشوارهم خلال بطولة كأس العالم.

وأظهرت الصور التي التُقطت حالة من الود والترحيب بين الطرفين، حيث حرص لاعبو المنتخب على التفاعل مع الضابط والتقاط صور تذكارية معه وسط أجواء إيجابية.

ويأتي هذا المشهد في إطار الاهتمام الذي تحظى به بعثة المنتخب المصري خلال مشاركتها في المونديال، سواء داخل الملعب أو خارجه، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة لمسيرته في البطولة.

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