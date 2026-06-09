بعلم مصر.. ضابط أمريكي يرقص مع الجماهير المصرية ويشاركهم الاحتفال

كشف الضابط الأمريكي إيريك هاتسون، المسؤول عن تأمين بعثة منتخب مصر خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرقص مع الجمهور المصري، عن مدى إعجابه الكبير بمصر وشعبها.

وقال هاتسون في تصريحات تلفزيونية إنه أصبح مرتبطًا بمصر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، موضحًا: “أحببت مصر كثيرًا وأصبحت مشهورًا فيها، وهذا الأمر أسعدني للغاية”.

وأضاف أنه تعرّف على الثقافة المصرية بشكل أعمق من خلال القراءة والتجربة المباشرة، مشيرًا إلى أنه وجدها “ثقافة جميلة للغاية وغنية بالتاريخ والإنسانية”.

وتابع حديثه بالإشادة بالشعب المصري، مؤكدًا أنه لمس مدى حب المصريين لوطنهم، قائلاً: “شعب يقاتل من أجل بلده ويحبها أكثر من أي مكان آخر”.

وأوضح أن تجربته مع بعثة المنتخب المصري والجماهير كانت سببًا رئيسيًا في تغيير نظرته بشكل إيجابي تجاه مصر، لافتًا إلى أنه أصبح يشعر بفخر كبير بهذه التجربة.