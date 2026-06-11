استعداداً لمواجهة بلجيكا.. منتخب مصر يواصل تدريباته بملعب جوانزاجا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته بملعب جامعة جوانزاجا، بمدينة سبوكين بأمريكا، استعداداً لمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الحالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

أقيم المران بالكامل، وسط حضور للجماهير من مدينة سبوكين وعدد من الجالية المصرية، والتي تفاعلت مع المنتخب، حيث يمنح فيفا الجماهير حق حضور مران للمنتخب، قبل كل مباراة من مباريات بطولة كأس العالم.

وبدأ المران بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية وتقسيمة، وتسديد على المرمى.

كما حرص الجهاز الفني واللاعبون، عقب نهاية المران على تحية الجماهير، المتواجدة لمتابعة المنتخب الوطني، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وحضر مران المنتخب، خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في امريكا، وحمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.