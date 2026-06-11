رئيسة جامعة جونزاجا الأمريكية ترحب بمنتخب مصر

حرصت الدكتورة كاتيا باسيريني، رئيسة جامعة جونزاجا في مدينة سبوكين الأمريكية، على حضور مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة بلجيكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026.

وحرصت الدكتورة كاتيا على إلقاء كلمة ترحيبية بمنتخب مصر، مُعربة عن سعادتها بتواجد الفراعنة في كأس العالم،

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكان، ليكون المقر التدريبي لمنتخب مصر خلال إقامته بأمريكا، استعدادًا لمباريات كأس العالم 2026

وكان قد شهد مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، اليوم، والذي أقيم بجامعة جونزاجا، حضوراً جماهيرياً كبيراً، مع تواجد بعض أفراد الجالية المصرية في "سبوكين"، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو الحالي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال.



وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوماً لحضور الجماهير لمران المنتخبات، وذلك على هامش الاستعداد لخوض بطولة كأس العالم 2026.