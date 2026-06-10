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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني رمزي: غياب جماهير إيران أمام منتخب مصر قد يمنح المنافس أفضلية

هاني رمزي
هاني رمزي

تحدث نجم منتخب مصر السابق هاني رمزي عن عدد من الجوانب المحيطة بمشاركة الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن بعض الظروف التنظيمية والجماهيرية قد تؤثر على المنتخبات المشاركة خلال البطولة.

وأشار رمزي إلى أن إقامة مباريات إيران دون حضور جماهيري له لن تصب في مصلحة المنتخب المصري، موضحًا أن مثل هذه الأجواء قد تمنح المنتخب الإيراني دافعًا إضافيًا وتقلل من التأثير المعنوي الذي يمكن أن يستفيده الفراعنة من دعم الجماهير.

وأضاف في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور": "الجهاز الفني واللاعبين مطالبون بالتعامل مع هذه الظروف بحذر، والاستعداد لمواجهة أي عوامل خارجية قد تؤثر على سير المباريات".

كما لفت إلى أن التنقلات داخل الولايات المتحدة بين مقار المعسكرات والملاعب قد تمثل تحديًا كبيرًا للمنتخبات، خاصة مع المسافات الطويلة وكثافة البرنامج الزمني للبطولة.

ورأى رمزي أن استضافة بطولات بحجم كأس العالم لم تعد تعتمد فقط على الجوانب الرياضية، بل أصبحت ترتبط أيضًا باعتبارات سياسية واقتصادية ودولية، في ظل المكانة الكبيرة التي تمنحها البطولة للدول المنظمة.

وتطرق إلى تجربة الولايات المتحدة في استضافة بطولة كأس العالم للأندية، معتبرًا أنها لم تكن الاختبار المثالي بسبب بعض التحديات التنظيمية والتوقفات التي شهدتها المباريات، متوقعًا أن تواجه النسخة المقبلة من كأس العالم تحديات مشابهة تتطلب استعدادًا كبيرًا من جميع الأطراف.

أزمة الحكم الصومالي

كما أشار إلى الجدل الذي صاحب أزمة الحكم الصومالي عمر عرتن، معتبرًا أن التعامل مع الملف لم يكن بالحزم الكافي، وأن القضية أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية.

واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن سوء الأحوال الجوية قد يفرض أحيانًا تعديلات على برامج الإعداد، مشيرًا إلى أن اضطرار منتخب مصر لخوض إحدى حصصه التدريبية داخل صالة الألعاب الرياضية بدلًا من الملعب ليس أمرًا مثاليًا في مرحلة مهمة من التحضير، لكنه يظل جزءًا من التحديات التي قد تواجه أي منتخب خلال بطولة بهذا الحجم.

هاني رمزي إيران منتخب مصر

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