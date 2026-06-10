منتخب مصر في مجموعة متوازنة بمونديال اليد 2027.. مواجهة عربية مرتقبة أمام السعودية

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2027، المقرر إقامتها في ألمانيا، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات إيطاليا والرأس الأخضر والسعودية، في مجموعة تمنح الفراعنة فرصة قوية للمنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وجاءت نتائج القرعة لتضع المنتخب المصري أمام تحديات متنوعة، حيث يواجه منتخب إيطاليا صاحب التطور الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب منتخب الرأس الأخضر الذي فرض نفسه بقوة على الساحة الأفريقية والعالمية، بينما تشهد المجموعة مواجهة عربية مرتقبة تجمع الفراعنة بنظيرهم السعودي.

ويأمل منتخب مصر، أحد أبرز المنتخبات العالمية في كرة اليد خلال السنوات الأخيرة، في مواصلة نتائجه المميزة على الساحة الدولية، خاصة بعد النجاحات التي حققها في البطولات الكبرى واحتلاله مراكز متقدمة بين كبار اللعبة على مستوى العالم.

وتحظى كتيبة الفراعنة بطموحات كبيرة في النسخة الثلاثين من بطولة العالم، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبها اللاعبون خلال المشاركات القارية والدولية الأخيرة، بالإضافة إلى امتلاك المنتخب مجموعة من العناصر القادرة على المنافسة أمام أقوى المنتخبات.

ومن المنتظر أن تشهد منافسات المجموعة الثانية صراعًا قويًا على بطاقات التأهل، في ظل رغبة جميع المنتخبات في تحقيق بداية قوية خلال البطولة التي تستضيفها ألمانيا عام 2027، وسط توقعات بمشاركة جماهيرية كبيرة ومنافسة شرسة على اللقب العالمي.