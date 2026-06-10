سنصبح خصمين.. نجم بلجيكا يتحدى منتخب مصر قبل مواجهة كأس العالم

رفع جيريمي دوكو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا، راية التحدي قبل مواجهة منتخب مصر في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة برفقة كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وقال دوكو في تصريحات عبر موقع الرسمي للفيفا إنه يتطلع بشدة لهذه المباراة، مشيراً إلى أن التواصل بينه وبين عمر مرموش نجم منتخب مصر لم ينقطع حتى قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وأضاف: "قبل أيام قليلة كنا نلعب معاً في فريق واحد، وبعد أيام سنصبح خصمين في كأس العالم".

وأكد أنه تحدث بالفعل مع عمر مرموش حول اللقاء المنتظر، مشيرًا إلى وجود أجواء من التنافس الودي بينهما رغم الصداقة التي تجمعهما داخل النادي الإنجليزي.

دوكو يتحدى منتخب مصر

وأوضح أن مواجهة منتخب مصر تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب بلجيكا، خاصة أنها المباراة الافتتاحية في مشوار الفريق بالبطولة، قائلاً إن تحقيق الفوز في البداية يمنح المنتخب دفعة قوية في سباق التأهل.

كما شدد على أن الهدف الأساسي هو تصدر المجموعة، ما يجعل كل مباراة ذات طابع حاسم منذ الجولة الأولى، مضيفاً أن المنافسة ستكون قوية وصعبة أمام منتخب يملك عناصر مميزة مثل منتخب مصر.

واختتم دوكو تصريحاته بالتأكيد أن التركيز سيكون كاملاً على تحقيق نتيجة إيجابية، لأن البداية القوية في كأس العالم تمثل خطوة مهمة نحو المضي بعيداً في البطولة.