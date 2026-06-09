شبكة إنجليزية: 13 لاعبًا يضمنون البقاء في مانشستر سيتي الموسم المقبل.. والغموض يحيط بمصير مرموش

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن حالة من الترقب داخل مانشستر سيتي بشأن مستقبل عدد من لاعبي الفريق قبل انطلاق موسم 2026-2027، في ظل التغييرات المنتظرة على مستوى الجهاز الفني وقائمة اللاعبين.

وبحسب شبكة "مانشستر إيفنينج نيوز"، فإن المدرب الجديد إنزو ماريسكا سيبدأ مهمة إعادة تقييم عناصر الفريق فور توليه المسؤولية بشكل رسمي، تمهيدًا لوضع تصور واضح للمرحلة المقبلة في ملعب الاتحاد.

وأشارت الشبكة إلى أن رحيل بعض العناصر البارزة خلال الفترة الماضية ترك فراغًا داخل التشكيلة، فيما لا يزال مستقبل عدد من اللاعبين محل دراسة، بالتزامن مع تحركات الإدارة لدعم الفريق بصفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن سيتي يعمل على تدعيم أكثر من مركز، وسط توقعات بإبرام صفقات جديدة تمنح الفريق مزيدًا من العمق، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل بعض الأسماء الحالية.

وذكرت الشبكة أن عدة لاعبين يحيط الغموض بمصيرهم خلال الفترة المقبلة، من بينهم الدولي المصري عمر مرموش، الذي ارتبط اسمه بإمكانية الرحيل بعد معاناته من قلة المشاركات خلال الموسم الماضي.

كما يواجه النادي حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل بعض الركائز الأساسية، في ظل اهتمام أندية أوروبية كبرى بضم عدد من نجوم الفريق.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هناك مجموعة محدودة من اللاعبين فقط تبدو مضمونة البقاء ضمن مشروع مانشستر سيتي الجديد، بينما تبقى بقية الأسماء في انتظار القرارات النهائية خلال الأسابيع المقبلة.