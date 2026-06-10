ياسر إبراهيم: اللعب في كأس العالم حلم العمر.. وأتمنى ترك بصمة مع منتخب مصر

أكد ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، أن المشاركة في بطولة كأس العالم تمثل حلمًا كبيرًا لأي لاعب كرة قدم، مشيرًا إلى أن تمثيل المنتخب الوطني في المحفل العالمي يعد شرفًا ومسؤولية كبيرة.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات صحفية إن المنافسة على مستوى المنتخبات تختلف بشكل واضح عن البطولات التي يخوضها اللاعب مع الأندية، موضحًا أن جودة المنتخبات المشاركة في كأس العالم تجعل التحدي أكثر صعوبة وقوة.

وأضاف: "الموضوع مختلف عن كأس العالم للأندية، لأنك تواجه منتخبات تضم أفضل اللاعبين في العالم، لكن أتمنى أن تكون لي بصمة مؤثرة في البطولة، وأن أتمكن من تسجيل أهداف كما حدث معي في كأس العالم للأندية".

وتحدث مدافع الفراعنة عن شعوره بعد التواجد ضمن قائمة المنتخب، قائلًا: "المشاركة في كأس العالم حلم يتمناه أي لاعب منذ الصغر، كنا نشاهد البطولة على شاشات التلفزيون، واليوم أصبحنا جزءًا منها. أشكر الله على هذه النعمة، وأتمنى أن نقدم أداءً يليق باسم مصر والجماهير المصرية".

وعن شخصيته داخل الملعب، شدد ياسر إبراهيم على أن روح المنافسة هي ما تدفعه دائمًا لتقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا: "لا أحب الخسارة أو استقبال الأهداف، ودائمًا أقاتل من أجل الفريق، وأضع قلبي في الملعب قبل قدمي".

واختتم مدافع منتخب مصر تصريحاته بالتأكيد على رغبة جميع اللاعبين في تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة وإسعاد الجماهير المصرية، مشددًا على أن المنتخب سيبذل أقصى جهده من أجل الظهور بصورة مشرفة في كأس العالم.