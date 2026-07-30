قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل جثمان شاب غرق في بحر زفتى أثناء استحمامه

تمكنت قوات الانقاذ النهري بالغربية اليوم من إنتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر زفتي أثناء استحمامه هربا من الحر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الغرق بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثمان الشاب "يوسف .ا" .

انتشال جثمان



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.