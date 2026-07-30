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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انتقادات تلاحق الحبيب أحمد بعد انضمامه للاتحاد السكندري

الحبيب أحمد حسن
الحبيب أحمد حسن
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع الحبيب أحمد، لاعب خط وسط سموحة السابق، بعقد يمتد لموسمين، ليصبح أحد تدعيمات زعيم الثغر للموسم الجديد.

وكان نادي الاتحاد السكندري أعلن عن التعاقد مع 6 لاعبين دفعة واحده استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 

وجاء الحبيب أحمد حسن نجل الصقر نجم منتخب مصر ضمن الصفقات الجديدة مما فتح الباب أمام انتقادات واسعة لنادي الاتحاد للتعاقد مع اللاعب.

أرقام الحبيب أحمد حسن قبل الانتقال للاتحاد

وتأتى سبب الانتقادات لعدم نجاح الحبيب أحمد حسن خلال التجارب السابقة مع الأندية في الدوري الممتاز وتلاحقه اتهامات المجاملة لأجل والده.

ولعب الحبيب أحمد حسن في أندية زد والمقاولون العرب وسموحة لكن دون مشاركة حقيقية حيث لعب مع سموحة 13 مباراة و7 مباريات فقط مع المقاولون العرب وصنع خلالهم هدف

وفي الموسم الماضي مع فريق سموحة لعب الحبيب أحمد حسن 86 دقيقة خلال 6 مباريات مما فتح الباب للانتقادات قوية للصفقة

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