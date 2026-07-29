الاتحاد السكندري يتعاقد مع الدولي الأوغندي كينيث سيماكولا

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع لاعب الوسط المدافع الدولي الأوغندي كينيث سيماكولا بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وذلك ضمن تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح النادي أن سيماكولا، مواليد 2002، يمتلك خبرة دولية مع منتخب أوغندا، كما سبق له خوض تجارب احترافية في أندية بالسعودية وتونس والكويت.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على ترشيح وموافقة المدير الفني حمزة الجمل، الذي يرى أن سيماكولا سيمثل إضافة قوية لخط وسط الفريق.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه بحضور رئيس مجلس إدارة النادي محمد سلامة، ليبدأ مشواره رسميًا مع "زعيم الثغر"، متمنيًا له النادي التوفيق خلال الفترة المقبلة.