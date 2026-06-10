حارس بلجيكا السابق: محمد صلاح أخطر أسلحة منتخب مصر.. وأتوقع تأهل الفراعنة للدور التالي

أكد فيليب دي فيلده، حارس مرمى منتخب بلجيكا السابق، أن مواجهة منتخب مصر في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026 لن تكون سهلة، مشيدًا بالإمكانات التي يمتلكها الفراعنة وفي مقدمتها قائد المنتخب محمد صلاح.

وأوضح دي فيلده، في تصريحات تلفزيونية، أن منتخب بلجيكا يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في مبارياته الودية الأخيرة، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية منحت اللاعبين ثقة كبيرة قبل انطلاق منافسات المونديال.

وأشار إلى أن محمد صلاح يمثل أخطر عناصر المنتخب المصري، مؤكدًا أنه اللاعب الذي يعرفه جيدًا من بين عناصر الفراعنة، لما يمتلكه من قدرات فنية وخبرة كبيرة قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وأضاف أن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ورغم عدم متابعته المستمرة للفريق، فإنه يرى أن الفراعنة سيكونون منافسًا قويًا في المجموعة، كما توقع تأهلهم إلى الدور التالي إلى جانب منتخب بلجيكا.

وتطرق حارس بلجيكا السابق للحديث عن إصابة جيريمي دوكو، موضحًا أنه لا يملك معلومات دقيقة بشأن مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في البطولة، لكنه شدد على أهميته الكبيرة داخل صفوف المنتخب البلجيكي.

كما استعاد دي فيلده ذكرياته مع بعض اللاعبين المصريين الذين احترفوا في الدوري البلجيكي، وعلى رأسهم أحمد حسام "ميدو"، بالإضافة إلى الحارس نادر السيد، مؤكدًا أنه يحتفظ بانطباع جيد عن اللاعبين المصريين.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا، حيث يطمح الفراعنة لتحقيق بداية إيجابية تعزز فرصهم في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.