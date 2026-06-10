هاني رمزي: العواصف الجوية قد تؤثر على أداء اللاعبين في كأس العالم

تحدث الكابتن هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق وأحد أبرز أفراد جيل مونديال 1990، عن التأثير المحتمل للظروف الجوية على منافسات كأس العالم، مؤكداً أن العواصف والتوقفات المفاجئة للمباريات قد تمثل تحدياً حقيقياً أمام المنتخبات المشاركة.

وأشار إلى أن بعض المؤشرات ظهرت بالفعل قبل البطولة، موضحاً أن منتخب مصر اضطر إلى أداء تدريباته داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" بسبب التحذيرات المرتبطة بالأحوال الجوية والعواصف المحتملة.

وقال في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إن هذه الظروف لا تصل إلى حد إرباك الأجهزة الفنية بشكل كامل، لكنها تخلق حالة من القلق لدى اللاعبين والمدربين.

وواصل: "مفيش شك هي بتبقى قلق شوية، مش يربك لدرجة إنه فيه إرباك لكن بيقلق"، لافتاً إلى أن عدم وضوح الموقف المناخي يفرض تحديات إضافية على الفرق المشاركة.

وأوضح نجم جيل مونديال 1990 أن أخطر ما في الأمر هو تأثير توقف المباريات على إيقاع اللاعبين داخل الملعب، قائلاً إن لاعب الكرة عندما يدخل أجواء المباراة ثم يتوقف اللعب لفترة طويلة ويغادر الملعب أو غرفة الملابس، فإنه يخرج بشكل أو بآخر من "مود المباراة".

وتابع أن قطع الرتم الفني يؤثر على الأداء البدني والذهني للاعبين، كما ينعكس أيضاً على الجماهير وتجربة المشاهدة. وأكد أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن يدرك احتمالية حدوث مثل هذه المواقف، إلا أن "مهما كان التحضير مش هيقدر يحضر اللعيبة لده"، لأن التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية يظل أمراً بالغ الصعوبة.