تعليق مثير من كانافارو بشأن تفتيش أوزبكستان في أمريكا قبل كأس العالم

علق الدولي الإيطالي السابق فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان على مسألة تفتيشه مع الفريق قبل المشاركة في كأس العالم 2026، وذلك في إحدى مطارات أمريكا.

وقال كانافارو في تصريحات صحفية: “رأيت صوراً على الصفحات الأولى للصحف تُظهر عمليات التفتيش التي خضعنا لها في المطار”.

وتابع: “بصفتي عضو في المنتخب الأوزبكي اقول بانها عناوين مضللة و أودّ توضيح الحقيقة، كانت هذه عمليات تفتيش روتينية ومعيارية. الفحوصات التي يخضع لها المسافرون العاديون في مبنى المطار، نحن نخضع لها مباشرة على أرض المطار. نفس الفحوصات تماماً وهذا إجراء قياسي”.

أوزبكستان في كأس العالم

واختتم: “لا توجد فضيحة ولا معاملة مهينة أو غير محترمة وينطبق الشيء نفسه على المباريات. قبل كل مباراة، تخضع الفرق للفحص إما في الفندق قبل الانطلاق أو في الملعب، .. الحقيقة هي أننا وجدنا منظمة خالية من العيوب”.