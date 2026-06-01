الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إيطاليا تحسم موقفها: المشاركة في كأس العالم لا تكون إلا بالاستحقاق الرياضي داخل الملعب

باسنتي ناجي

أوضح الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك موقفًا واضحًا داخل إيطاليا برفض أي حديث عن المشاركة في بطولة كأس العالم بدلًا من إيران أو غيرها، مؤكدًا أن المسؤولين في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الإيطالية شددوا على أن التأهل للمونديال لا يكون إلا عن طريق الملعب والاستحقاق الرياضي.

وأشار إلى أن هذا المبدأ يعيد التأكيد على أن المشاركة في البطولات الكبرى لا تُمنح أو تُفرض إداريًا، بل تُحسم بالنتائج داخل المستطيل الأخضر، وهو ما ينعكس على أي نقاشات مشابهة حول منح مقاعد لفرق لم تتأهل رياضيًا.

وكان قد كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، في تصريحات خاصة للصحفي أحمد عبد الباسط، أن نادي الزمالك سيحصل على رخصة المشاركة القارية وسيشارك بشكل طبيعي في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، رغم الجدل الدائر حول بعض الملفات المالية والإدارية الخاصة بالنادي.

وأوضح المصدر أن الزمالك لا يواجه أزمة تمنعه من الحصول على الرخصة اللازمة للمشاركة في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أن المديونية المستحقة على النادي لصالح اتحاد الكرة تُقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط، وهي مبالغ سيتم تحصيلها وفق الإجراءات المتبعة دون أن تمثل عائقًا أمام منح الرخصة.

وأكد أن اتحاد الكرة يتعامل مع الملف وفق اللوائح المعمول بها، وأنه لا توجد نية لحرمان الزمالك من المشاركة القارية بسبب هذه المستحقات، خاصة مع وجود آليات قانونية تضمن سداد المبالغ المطلوبة.

وتطرق المصدر إلى ما يتردد بشأن إمكانية تقدم النادي الأهلي بشكوى اعتراضًا على منح الزمالك الرخصة، مؤكدًا أن أي تحرك من هذا النوع لن يؤثر على موقف النادي الأبيض.

وأشار إلى أن هناك سوابق مشابهة في الكرة المصرية، مستشهدًا بقضية نادي نجوم المستقبل ضد الإسماعيلي، حيث صدر حكم يتعلق بالرخصة، إلا أن الإسماعيلي استمر في المشاركة بالمسابقات المحلية ولم يتم تنفيذ الحكم بالشكل الذي يمنعه من اللعب.

وأضاف المصدر أن الإسماعيلي يشارك حاليًا في الدوري الممتاز رغم الجدل الذي أثير سابقًا بشأن الرخصة، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة من رابطة الأندية المصرية المحترفة، وهو ما يعكس وجود حلول تنظيمية وقانونية تسمح باستمرار الأندية في المنافسات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك يسير بشكل طبيعي نحو الحصول على الرخصة والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وأن ملف المديونيات سيتم التعامل معه إداريًا وماليًا دون التأثير على حق النادي في التواجد بالبطولة القارية خلال الموسم المقبل.

