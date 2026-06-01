بشير التابعي: ليس من حق أحد التدخل أو الحديث عن قائمة المنتخب

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن هو صاحب القرار الأول والأخير في اختيار قائمة اللاعبين، مشددًا على ضرورة احترام الرؤية الفنية للمدير الفني.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "المدير الفني هو الوحيد المسؤول عن الاختيارات الفنية في قائمة المنتخب، ومحدش ليه حق يتدخل أو يتكلم في الموضوع ده".

وعن الجدل المثار بشأن ضم 9 لاعبين من الأهلي إلى قائمة منتخب مصر، قال: "طول عمرها بتكون كده، والأمر طبيعي وفقًا لاختيارات الجهاز الفني واحتياجاته".

وأضاف: "كنت أفضل استبعاد محمد الشناوي من القائمة، لأنه لا يشارك بصورة منتظمة في الفترة الأخيرة وبعيد عن مستواه المعروف".

وتابع: "من وجهة نظري، محمود حسن تريزيجيه هو أهم لاعب في منتخب مصر حاليًا، لما يقدمه من أداء وتأثير كبير داخل الملعب".

وواصل: "أنا مع حسام حسن في معظم اختياراته من لاعبي الأهلي، باستثناء اختيار محمد الشناوي فقط".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كنت أفضل ضم محمد إسماعيل بدلًا من حسام عبدالمجيد، لأن مستوى عبدالمجيد شهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة مقارنة بما يقدمه محمد إسماعيل".