الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم

حسام حسن
ميرنا محمود

كشف الإعلامي محمد شبانة، كوالس مكالمته مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حول سبب ضم أربعة حراس مرمى إلى قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "سألت حسام وإبراهيم حسن عن سبب ضم 4 حراس مرمى إلى قائمة منتخب مصر".

وأضاف: " العميد أكد، أن هناك احتمالية لتعرض أحد الحراس للإصابة، وهو ما قد يجعل المنتخب يكمل البطولة بحارسين فقط، وإذا تعرض حارس آخر للإصابة ستكون هناك أزمة كبيرة داخل الفريق".

وتابع: "حسام حسن أوضح أن استبدال حارس المرمى خلال البطولة لا يتم في أي حالة إصابة، وإنما يشترط أن تكون الإصابة طويلة وتمنع اللاعب من استكمال البطولة بالكامل، مع تقديم تقرير طبي رسمي يثبت ذلك".

وواصل: "الجهاز الفني يرى أن صفوف المنتخب مكتملة، ويمتلك أكثر من لاعب مميز في كل مركز، لذلك لم يكن هناك مانع من تخصيص مكان إضافي لحراسة المرمى".

وأشار شبانة إلى أن تجارب سابقة دفعت الجهاز الفني لاتخاذ هذا القرار، قائلًا: "في البطولات المجمعة تتعرض المنتخبات لمواقف صعبة على مستوى حراسة المرمى، كما حدث مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، عندما تعرض محمد الشناوي للإصابة، ثم شارك محمد أبو جبل وتعرض هو الآخر للإصابة، قبل أن يتولى محمد صبحي المهمة".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن قرار ضم أربعة حراس مرمى جاء من منطلق تأمين هذا المركز الحساس وتجنب أي أزمات محتملة خلال مشوار المنتخب في البطولة.

حملة مكبرة
