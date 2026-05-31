خالد طلعت: لاعبو الأهلي الأقوى في مصر بلا منازع.. وتتويج الزمالك بالدوري جاء بمعجزة

محمد بدران

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت، جدلًا واسعًا بعد تدوينة مطولة تناول فيها اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، بشأن عدد اللاعبين المنضمين من فريقي الأهلي والزمالك.

وقال خالد طلعت عبر حسابه على «فيسبوك»، إنه لا يفهم حالة الاستياء لدى بعض جماهير الزمالك من ضم عدد أكبر من لاعبي الأهلي إلى قائمة المنتخب، معتبرًا أن هذا الطرح غير صحيح لعدة أسباب فنية وإحصائية، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يتفوقون في القيمة التسويقية والخبرة مقارنة بلاعبي الزمالك، وأن أغلب لاعبي الفريق الأبيض من العناصر الشابة التي لم تكتسب بعد خبرات دولية كبيرة.

وأضاف أن لاعبي الأهلي يمتلكون رصيدًا أكبر من المشاركات الدولية، ولعبوا مباريات أكثر مع المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن المواجهات المباشرة بين الفريقين هذا الموسم انتهت لصالح الأهلي في ثلاث مناسبات، كان آخرها الفوز بثلاثية نظيفة.

وتابع أن تتويج الزمالك ببطولة الدوري لا يعود إلى تفوق فني مباشر على الأهلي، بل إلى عوامل أخرى، من بينها تراجع أداء مدربي الأهلي السابقين، الذين فقد الفريق تحت قيادتهم العديد من النقاط المهمة، إلى جانب بعض العوامل الإدارية والفنية داخل الفريق.

وأوضح أن لاعبي الأهلي يظهرون بشكل جيد مع المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن، مستشهدًا بعدد من المباريات الودية والرسمية، معتبرًا أن ذلك يعكس أن المشكلة كانت في الجهاز الفني للأهلي وليس في مستوى اللاعبين.

وأشار إلى أن من بين أسباب تراجع نتائج الأهلي أيضًا تفاوت المستحقات المالية داخل الفريق، وما ترتب عليه من تأثير سلبي على أجواء غرفة الملابس، بالإضافة إلى بعض مظاهر الغرور واللعب الفردي لدى بعض اللاعبين.

كما لفت إلى أن تتويج الزمالك بالدوري جاء نتيجة عوامل متعددة، أبرزها دعم الجماهير، وروح اللاعبين، ونجاح الجهاز الفني في توظيف العناصر، إلى جانب الفارق بين فترات العمل الفني داخل الفريق.

وأكد أن الزمالك يعتمد بشكل أساسي على المحترفين الأجانب مثل بيزيرا والدباغ وبنتايج وشيكو بانزا، في حين يعتمد الأهلي بدرجة أكبر على اللاعبين المحليين، مشيرًا إلى أن هذا الفارق كان له تأثير في شكل الأداء والنتائج.

واشار الي ان حسام حسن يعتمد منذ توليه المسؤولية بشكل أكبر على لاعبي الأهلي، وحقق نتائج إيجابية وصلت إلى التأهل لكأس العالم دون هزيمة، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاحًا كبيرًا في اختياراته.

واختتم قائلا" أن لاعبي الأهلي يتفوقون فنيًا على لاعبي الزمالك «على الورق»، إلا أن تتويج الزمالك بالدوري جاء وفقًا لظروف وعوامل بعيدة عن الفوارق الفنية المباشرة بين اللاعبين.

حملة مكبرة
