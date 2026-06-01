قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى آخر يوم توزيع الأضحية بعد انقضاء العيد والتشريق؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة: موجة حارة تضرب البلاد وارتفاع في نسب الرطوبة
انتهاك سافر.. أبو الغيط يدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
خالد الدرندلي: حققنا عوائد مالية مميزة من وديات المنتخب.. ولا توجد أعداد زائدة في البعثة
ثروة الوليد بن طلال تقفز 949 مليون دولار في يوم واحد
مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية
جعلنا نبدو كالحمقى.. مكنزي يهاجم اتحاد الكرة الجنوب أفريقي لهذا السبب
أحمد جلال: مصر فوق الجميع.. وصورة لاعبي الأهلي والزمالك ترد على المتعصبين
مقتل أكثر من 200 شخص منذ بدء الهجوم الأمريكي ضد قوارب تهريب المخدرات
شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون
أسامة كمال من داخل ماسبيرو: آن الأوان لاستعادة ريادة الإعلام المصري في الوطن العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة: موجة حارة تضرب البلاد وارتفاع في نسب الرطوبة

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لعدة أيام مقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 02 يونيو 2026 وحتى السبت 06 يونيو 2026.

موجة حارة تضرب المحافظات المصرية

وأفاد التقرير الجوي باستمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، في حين يصبح شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، ويعود الطقس معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من ظهور شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بمدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق؛ مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة

كما أشارت الأرصاد إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين، لافتة في الوقت ذاته إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال تلك الفترة.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تبدأ الحرارة العظمى يوم الثلاثاء بـ 35 درجة وتستقر عند 36 درجة من الأربعاء وحتى السبت، بينما تتراوح الصغرى بين 23 و24 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل العظمى 32 درجة أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، وترتفع إلى 33 درجة يومي الجمعة والسبت، مع درجات صغرى تتراوح بين 20 و21 درجة.

شمال الصعيد: تشهد المنطقة طقساً شديد الحرارة، حيث تسجل العظمى 38 درجة يوم الثلاثاء، وترتفع لتتراوح بين 39 و40 درجة خلال بقية الأيام، بينما تتراوح الصغرى بين 25 و27 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل المنطقة أعلى معدلات للحرارة، حيث تبلغ العظمى 42 درجة أيام الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، والسبت، وتصل إلى ذروتها يوم الخميس بـ 43 درجة، في حين تتراوح الصغرى بين 28 و30 درجة.

وفي ختام البيان، ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها بانتظام.

موجة حارة تضرب البلاد حالة الطقس الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة تفاصيل حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

وحدات سكنية

1200 جنيه لمتر الأرض.. تفاصيل الطرح الجديد لوزارة الإسكان 2026

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

ترشيحاتنا

الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

نائبة: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم تمثل نموذجا ناجحا في الرعاية الصحية

أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري

أمل سلامة: العلمين الجديدة واجهة مصر الحديثة ورسالة لقدرة الدولة على صناعة المستقبل

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

برلماني يشيد بتصريحات وزير البترول عن الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد