الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة: موجة حارة تضرب البلاد وارتفاع في نسب الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لعدة أيام مقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 02 يونيو 2026 وحتى السبت 06 يونيو 2026.

موجة حارة تضرب المحافظات المصرية

وأفاد التقرير الجوي باستمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، في حين يصبح شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، ويعود الطقس معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من ظهور شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بمدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق؛ مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة

كما أشارت الأرصاد إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين، لافتة في الوقت ذاته إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال تلك الفترة.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تبدأ الحرارة العظمى يوم الثلاثاء بـ 35 درجة وتستقر عند 36 درجة من الأربعاء وحتى السبت، بينما تتراوح الصغرى بين 23 و24 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل العظمى 32 درجة أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، وترتفع إلى 33 درجة يومي الجمعة والسبت، مع درجات صغرى تتراوح بين 20 و21 درجة.

شمال الصعيد: تشهد المنطقة طقساً شديد الحرارة، حيث تسجل العظمى 38 درجة يوم الثلاثاء، وترتفع لتتراوح بين 39 و40 درجة خلال بقية الأيام، بينما تتراوح الصغرى بين 25 و27 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل المنطقة أعلى معدلات للحرارة، حيث تبلغ العظمى 42 درجة أيام الثلاثاء، الأربعاء، الجمعة، والسبت، وتصل إلى ذروتها يوم الخميس بـ 43 درجة، في حين تتراوح الصغرى بين 28 و30 درجة.

وفي ختام البيان، ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها بانتظام.