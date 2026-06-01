الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

عبد الفتاح تركي

أسعار البنزين والسولار .. تواصل أسعار البنزين والسولار في مصر تصدر اهتمامات المواطنين ومحركات البحث مع بداية تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2026، في ظل المتابعة اليومية لتطورات أسعار الوقود داخل محطات التموين المنتشرة بمختلف المحافظات، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والمواصلات وأسعار السلع والخدمات، فضلًا عن ارتباطها بالعديد من الأنشطة الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويحرص أصحاب المركبات والسائقون والعاملون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية على متابعة أسعار البنزين والسولار بصورة مستمرة، لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بأسعار الوقود وما إذا كانت هناك أي قرارات جديدة قد تؤثر في تكلفة التشغيل أو حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود المصرية

استقرت أسعار الوقود المعلنة داخل محطات التموين على مستوى الجمهورية دون تسجيل أي تغييرات جديدة، لتواصل العمل بالأسعار المعمول بها حاليًا وفق آخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وجاءت أسعار الوقود المطبقة حاليًا على النحو الآتي:

سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا.

وبلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا.

فيما سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيهًا.

ووصل سعر لتر السولار إلى 20.50 جنيهًا.

كما بلغ سعر متر غاز تموين السيارات نحو 13 جنيهًا.

وتطبق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود بمختلف أنحاء الجمهورية وفق القرارات الرسمية المنظمة لعملية تسعير المنتجات البترولية.

آخر زيادة رسمية في أسعار البنزين والسولار

شهدت أسعار البنزين والسولار آخر تحريك رسمي خلال شهر مارس 2026، عندما أقرت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة جديدة شملت مختلف أنواع الوقود، وذلك في ضوء التطورات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية والتغيرات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والاستيراد.

ودخلت تلك الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 مارس 2026، حيث شملت البنزين بأنواعه المختلفة إلى جانب السولار، ضمن آلية المراجعة الدورية التي تتبعها الجهات المختصة لتحديد الأسعار المحلية للمنتجات البترولية.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار الوقود؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين بصورة يومية عن إمكانية تطبيق زيادة جديدة على أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة الأسواق العالمية وتحركات أسعار النفط.

وحتى الآن لم تصدر أي قرارات رسمية جديدة بشأن رفع أسعار الوقود، كما أكدت تصريحات حكومية سابقة عدم وجود توجه لإجراء زيادات إضافية قبل نهاية العام المالي الحالي.

وفي الوقت نفسه تواصل الجهات المختصة متابعة المتغيرات الاقتصادية وأسواق الطاقة العالمية بصورة مستمرة، بما يتيح تقييم الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في المواعيد المحددة وفق الآليات المعمول بها.

ما العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الوقود؟

تعتمد منظومة تسعير المنتجات البترولية في مصر على مجموعة من العوامل الرئيسية التي تؤثر بصورة مباشرة على تكلفة الوقود وأسعاره النهائية للمستهلكين.

وتأتي أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية ضمن أبرز العوامل المؤثرة في عملية التسعير، نظرًا لارتباط تكلفة الوقود المحلية بحركة الأسعار العالمية للطاقة.

كما يعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من العناصر الأساسية التي تؤثر في تكلفة استيراد المواد البترولية ومستلزمات الإنتاج المختلفة.

وتشمل العوامل المؤثرة أيضًا تكاليف التكرير والنقل والتوزيع، والتي تمثل جزءًا مهمًا من التكلفة الإجمالية للمنتجات البترولية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.

إضافة إلى ذلك، تلعب الأوضاع الجيوسياسية العالمية دورًا مؤثرًا في حركة أسواق الطاقة وأسعار النفط، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على اتجاهات التسعير في العديد من الدول.

توقعات أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة

يرى خبراء الطاقة أن اتجاه أسعار البنزين والسولار خلال الأشهر المقبلة سيظل مرتبطًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها تحركات أسعار النفط الخام والتطورات المرتبطة بأسواق العملات الأجنبية.

كما تظل قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار محليًا، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الأوضاع الاقتصادية بصورة دورية لضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار المطبقة داخل السوق المصرية.

ويؤكد المتخصصون أن متابعة الأسواق العالمية تظل عنصرًا رئيسيًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة حول العالم، الأمر الذي يجعل ملف أسعار الوقود من أكثر الملفات الاقتصادية متابعة من جانب المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

حملة مكبرة
خبز
