مواعيد مترو الأنفاق وقطار LRT اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى

مواعيد مترو الأنفاق وقطار LRT اليوم .. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف "LRT" بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ودراستهم، حيث يعتمد ملايين المواطنين يوميًا على وسائل النقل الجماعي في التنقل بين مختلف المناطق، ما يجعل معرفة مواعيد التشغيل من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث والمنصات الإخبارية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق انتظام حركة التشغيل اليومية بجميع خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، مع تطبيق الجداول التشغيلية المقررة لضمان انسيابية حركة الركاب وتقليل التكدسات خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.

واقرأ أيضًا:

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق اليوم

يواصل مترو الأنفاق العمل وفق الجداول التشغيلية المعتادة التي تغطي مختلف أنحاء القاهرة الكبرى، حيث تبدأ الرحلات من المحطات الانتهائية في ساعات الصباح الأولى لتلبية احتياجات الركاب المتجهين إلى أعمالهم ومصالحهم المختلفة.

وتنطلق أولى رحلات مترو الأنفاق من جميع المحطات الانتهائية، وهي حلوان والمرج الجديدة وشبرا الخيمة والمنيب وعدلي منصور، في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

ويهدف هذا التوقيت إلى توفير وسيلة نقل منتظمة ومبكرة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي تعتمد بصورة كبيرة على المترو كوسيلة أساسية للتنقل اليومي.

مواعيد آخر قطارات الخط الأول للمترو

حددت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد آخر الرحلات على الخط الأول لضمان تنظيم حركة الركاب خلال ساعات المساء.

ويتحرك آخر قطار من محطة حلوان في تمام الساعة 11:40 مساءً.

كما يغادر آخر قطار من محطة المرج الجديدة في تمام الساعة 11:40 مساءً.

ويعد الخط الأول من أكثر خطوط المترو استخدامًا، نظرًا لامتداده عبر عدد كبير من المناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرتفعة من الركاب على مدار اليوم.

مواعيد آخر قطارات الخط الثاني

يواصل الخط الثاني تقديم خدماته اليومية حتى ساعات متأخرة من الليل لتلبية احتياجات المواطنين.

ويغادر آخر قطار من محطة شبرا الخيمة في تمام الساعة 11:55 مساءً.

بينما يتحرك آخر قطار من محطة المنيب في تمام الساعة 12:05 بعد منتصف الليل.

ويخدم الخط الثاني عددًا من المناطق الحيوية التي تشهد حركة تنقل كثيفة بين شمال وجنوب القاهرة الكبرى.

مواعيد آخر قطارات الخط الثالث

يعد الخط الثالث أحد أحدث خطوط مترو الأنفاق وأكثرها تطورًا من حيث البنية التحتية والتقنيات المستخدمة.

وينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:33 مساءً.

كما يغادر آخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:29 مساءً.

ويؤدي الخط الثالث دورًا مهمًا في الربط بين العديد من المناطق السكنية والتجارية والخدمية داخل القاهرة الكبرى.

مواعيد مقابلات الخطوط وتبادل الركاب

حرصت الهيئة القومية للأنفاق على تنظيم مواعيد مقابلات القطارات بين الخطوط المختلفة لتسهيل انتقال الركاب من خط إلى آخر دون صعوبات.

ويلتقي آخر قطار للخطين الأول والثاني في محطة أنور السادات عند تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

كما يتم تبادل الركاب بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة، وبين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر في التوقيت نفسه.

وتحافظ الهيئة على زمن تقاطر القطارات بما يتراوح بين 4 إلى 8 دقائق، بما يسهم في استيعاب الأعداد الكبيرة من الركاب وتقليل فترات الانتظار داخل المحطات.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

يشهد القطار الكهربائي الخفيف "LRT" إقبالًا متزايدًا من المواطنين باعتباره أحد وسائل النقل الحديثة التي تربط بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية.

وتبدأ رحلات القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

كما تنطلق أولى الرحلات من محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

الرحلات المباشرة خلال ساعات الذروة

خصصت إدارة التشغيل عددًا من الرحلات المباشرة لتسهيل حركة الركاب خلال فترات الذروة الصباحية.

وتنطلق قطارات مباشرة من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 7:30 صباحًا.

كما تنطلق رحلة مباشرة أخرى في تمام الساعة 8:00 صباحًا.

وتستهدف هذه الرحلات تسهيل وصول الموظفين والعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترات الازدحام الصباحية.

مواعيد آخر رحلات القطار الكهربائي الخفيف

تستمر حركة تشغيل القطار الكهربائي الخفيف حتى ساعات المساء وفق الجدول المعلن.

ويتحرك آخر قطار برحلة كاملة بين عدلي منصور والفنون والثقافة في الاتجاهين عند الساعة 10:15 مساءً.

كما تنطلق آخر رحلة متجهة إلى محطة بدر فقط في تمام الساعة 10:45 مساءً.

ويغادر آخر قطار من محطة العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور في تمام الساعة 10:09 مساءً.

وتأتي هذه الجداول التشغيلية في إطار حرص الجهات المختصة على توفير خدمات نقل منتظمة وآمنة للمواطنين بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، مع ضمان سهولة التنقل بين مختلف المناطق والمحافظات والمدن الجديدة خلال أيام العمل الرسمية.