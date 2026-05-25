مواعيد المترو في عيد الأضحى 2026 بعد التعديل

مواعيد مترو الأنفاق الخط الثالث في عيد الأضحى 2026 بعد التعديل .. أعلنت إدارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن تعديل مواعيد وزمن التقاطر بين القطارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2026P في خطوة تستهدف تسهيل حركة التنقل أمام المواطنين وتقليل فترات الانتظار داخل المحطات، بالتزامن مع الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال فترة العطلات الرسمية والتنقلات المرتبطة بالزيارات الأسرية والخروج إلى المتنزهات والأماكن العامة.

ويأتي تعديل مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو، ضمن خطة تشغيلية وضعتها إدارة الخط الأخضر الثالث بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب طوال أيام إجازة عيد الأضحى، مع الحفاظ على انتظام حركة القطارات وتقليل الزحام داخل المحطات والعربات، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد كثافات مرتفعة خلال الأعياد والمناسبات الرسمية.

واقرأ أيضًا:

تعديل زمن التقاطر في الخط الأخضر الثالث للمترو

وأكدت إدارة الخط الأخضر الثالث، في بيان صادر اليوم، أن زمن التقاطر بين القطارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك سيكون 5 دقائق و30 ثانية طوال أيام الإجازة، بينما يصل زمن التقاطر إلى 6 دقائق و30 ثانية يوم الجمعة.

وأوضحت الإدارة أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق سيولة أكبر في حركة الركاب، وتوفير وسائل نقل جماعي أكثر كفاءة خلال فترة الإجازات، خاصة مع اعتماد أعداد كبيرة من المواطنين على مترو الأنفاق باعتباره من أسرع وسائل النقل داخل القاهرة الكبرى.

مواعيد القطارات المتجهة إلى محطة الكيت كات

وأضافت إدارة الخط الأخضر الثالث أن القطارات القادمة من اتجاه جامعة القاهرة أو محور روض الفرج والمتجهة إلى محطة الكيت كات سيكون وقت الانتظار بينها 11 دقيقة طوال أيام الإجازة، بينما يصل زمن الانتظار إلى 13 دقيقة يوم الجمعة.

ويعد الخط الأخضر الثالث من أهم خطوط مترو الأنفاق التي تربط عددا من المناطق الحيوية داخل القاهرة الكبرى، لذلك تحرص الإدارة بشكل مستمر على إجراء تعديلات تشغيلية تتناسب مع معدلات الإقبال على استخدام المترو خلال المواسم المختلفة، وعلى رأسها الأعياد والعطلات الرسمية.

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو في عيد الأضحى 2026

وأكدت إدارة الخط الأخضر الثالث أن ساعات التشغيل اليومية خلال إجازة عيد الأضحى تبدأ من الساعة 5:15 صباحا وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وذلك طوال فترة الإجازة الرسمية.

ويهدف استمرار التشغيل حتى ساعات متأخرة من الليل إلى تسهيل حركة المواطنين العائدين من الزيارات العائلية أو أماكن التنزه، بالإضافة إلى تقليل الضغط على وسائل النقل الأخرى خلال أيام العيد.

أهمية الخط الأخضر الثالث في تسهيل التنقل

ويعتبر الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق من المشروعات الحيوية المهمة داخل شبكة النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى، حيث يخدم آلاف الركاب يوميا، ويربط بين عدد من المناطق السكنية والتجارية المهمة، وهو ما يجعله أحد أكثر الخطوط استخداما خلال المناسبات والأعياد.

كما تسهم التعديلات الخاصة بزمن التقاطر ومواعيد التشغيل في رفع كفاءة الخدمة وتقليل التكدس داخل المحطات، خاصة مع تزايد الاعتماد على مترو الأنفاق خلال الفترات التي تشهد ازدحاما مروريا مرتفعا.

خطة المترو خلال إجازة عيد الأضحى

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تشغيل شاملة تستهدف توفير خدمات نقل منتظمة وآمنة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع متابعة مستمرة لحركة التشغيل داخل المحطات وعلى الأرصفة، لضمان انسيابية حركة الركاب طوال اليوم.

كما تحرص إدارة المترو على توفير فرق متابعة ميدانية داخل المحطات لمتابعة انتظام الرحلات والتعامل مع أي كثافات متوقعة، إلى جانب توجيه الركاب ومساعدتهم خلال أوقات الذروة.

ويواصل مترو الأنفاق لعب دور رئيسي في تسهيل حركة التنقل داخل القاهرة الكبرى، خاصة خلال فترات الأعياد والإجازات التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات استخدام وسائل النقل الجماعي، وهو ما يدفع الجهات المسؤولة إلى تطوير خطط التشغيل بشكل مستمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.