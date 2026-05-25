قائمة منتخب قطر لكأس العالم 2026

أعلن خولين لوبتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر، قائمة العنابي، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

لوبيتيجي قلص القائمة إلى 28 لاعبًا بعد استبعاد 7 أسماء من القائمة الأولية التي ضمت 35 لاعبًا، قبل اعتماد القائمة الرسمية للمونديال، والتي سيتم الإعلان عنها مطلع يونيو المقبل وتضم 26 لاعبًا فقط.



وجاءت قائمة العنابي المغادرة إلى أيرلندا كالتالي:

مشعل برشم، محمود أبوندى، صلاح زكريا، شهاب الليثي، أحمد الجانحي، المعز علي، أكرم عفيف، أدميلسون جونيور، أحمد فتحي، أحمد علاء، تحسين محمد، بيدرو ميجيل، بوعلام خوخي، أيوب العلوي، الهاشمي الحسين، عاصم مادبو، سلطان البريك، ريان العلي، حسن الهيدوس، جاسم جابر، محمد مناعي، لوكاس مينديز، كريم بوضياف، عيسى لاي، عبدالعزيز حاتم، يوسف عبدالرزاق، همام الأمين، ومحمد مونتاري.وشهدت القائمة استبعاد 7 لاعبين هم سبستيان سوريا، طارق سلمان، فهد يونس، بسام الراوي، محمد وعد، مبارك شنان ونايل ماسون، وذلك بعد مرحلة التقييم الفني التي أجراها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.