لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إنّ الضغط الكبير على ماكينات الصراف الآلي خلال اليومين الماضيين؛ جاء نتيجة تزامن صرف المرتبات والمعاشات مع اقتراب عيد الأضحى، موضحاً أن حجم السحب من ماكينات البنك الأهلي وحده بلغ نحو 9 مليارات جنيه خلال يومين، مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي تتراوح بين 2 و4 مليارات جنيه يوميا.

إقبال كبير من المواطنين على سحب الأموال خلال فترات الذورة

وأضاف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي تركز خلال فترات الذروة صباحاً وظهراً؛ بسبب تخوف المواطنين وحرصهم على السحب في وقت واحد.

البنوك اتخذت إجراءات مسبقة للتعامل مع زيادة الطلب

وأكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنوك اتخذت إجراءات مسبقة للتعامل مع زيادة الطلب، خاصة أن البنك الأهلي وبنك مصر يمتلكان نحو 13 ألف ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية.

ماكينات الصرف الألي

وتابع محمد الأتربي، أن البنوك نسقت مع شركات تغذية ماكينات الصراف الآلي؛ لضمان إعادة تغذيتها فور نفاد الأموال، مشيراً إلى أن جميع الماكينات تخضع لمتابعة لحظية من داخل البنوك؛ لرصد مستويات السيولة، والتدخل السريع عند الحاجة؛ بما يضمن استمرار عمليات السحب خلال فترة العيد.

واختتم رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، قائلا :"أقول للمواطنين لا تقلقوا".