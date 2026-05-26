ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر؟.. 10 عجائب تجعلك تغتنمه خلال ساعات

لاشك أن ما يطرح السؤال عن ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر ؟، هو اقتراب هذا اليوم ، الذى صار على مسافة ساعات، حيث تفصلنا عنه الليلة فقط ، ولعل أهمية معرفة ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر ؟ تنبع من أنها دلالة على فضل هذا اليوم العظيم ، ومن ثم فمن شأنها أن تزيد الاهتمام فالحرص والاغتنام، فإذا كانت ليلة القدر فرصة ضائعة فلا يزال عرفة فرصة لا ينبغي توفيتها أو تضييعها بأي حال من الأحوال، لذا ينبغي معرفة ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر ؟ لعلنا نكن من الفائزين.

ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر

ورد في مسألة ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر ؟ ، عدة فروق تتمثل في وقتها وفضلها وما يحدث في كل منهما ، وعن وقت يوم عرفة فهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة الهجري، وهو أفضل أيام الدنيا .

ويبدأ من فجر اليوم الثلاثاء إلى المغرب، أما ليلة القدر فقد أخفاها الله تعالى في الليالي الوترية الخمس بالعشر الأواخر من شهر رمضان الهجري، والراجح أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان وهي ليلة خير من ألف شهر، وتبدأ من المغرب وتنتهي فجر اليوم التالي.

وجاء عما يحدث فيهما ، أن الملائكة تنزل إلى الأرض في ليلة القدر تنزًل الملائكة والروح فيها والروح هو جبريل -عليه السلام-، أما في يوم عرفة فينزل الله جل جلاله نزول يليق بجلاله يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني يطلبون رحمتي ومغفرتي أشهدكم أني قد غفرت لهم.

فما مر على الشيطان يوم أشد عليه من يوم عرفة فيقول أغويهم طول العام وتغفر لهم في يوم واحد وكأنهم ما عصوك لا تنسوا أنفسكم ولا أبنائكم ولا آبائكم ولا من تحبون من الدعاء لهم ولكم.

فضل يوم عرفة لغير الحاج

أفضل الأيام على الإطلاق.

يوم إكمال الدين، وإتمام النعمة.

يوم عيد.

صيام يوم عرفة يكفِّر سنتين : سنةً قبله، وأخرى بعده.

يوم عرفة هو أفضل الأيام على الأرض، لحديث النبي صلَّ الله عليه وسلم قال: (أفضل الأيام يوم عرفة)، وقال: (ما من يومٍ أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء)، متى يكون يوم وقفة عرفات تكون المغفرة، ويكون موعده التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام.

أكمل الله تعالى الدين في هذا اليوم، وأتمم النعمة على عباده، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتمتت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)، وقد روى البخاري بسنده أن اليهود قالت لعمر: (إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا).

وكانوا يقصدون هذا الآية، وهذا اليوم العظيم، فقد كان إكمال الدين بحجة الإسلام، وإتمام النعمة بالمغفرة، يقول تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك).

كما أن من فضل يوم عرفة أن جعله تعالى يوم عيد، يقول صلَّ الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب).

صيام يوم عرفة يكفر السنة السابقة عليه، والسنة التالية بعده، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده).

يغفر الله لعباده في هذا اليوم، ويعتقهم من النار، عن عائشة رضي الله عنها ن النبي صلَّ الله عليه وسلم أنه قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء)، فيقول عبد البر أن الله يغفر لهم ليباهي بهم.

ويُشرع في يوم عرفة: (الصيام، والذكر، والتسبيح، والدعاء).

فضل ليلة القدر