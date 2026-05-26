قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا تعلن إصابة مواطن بفيروس هانتا
مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي
خوفًا من رد الفصائل اللبنانية.. إسرائيل تمنع التجمعات في مناطق الشمال
محاكمة 56 متهما بقضية خلية الهيكل الإدارى للإخوان.. 22 أغسطس
الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر
أطول ليلة في حياتي.. أول تعليق من محمد صلاح على وداع ليفربول
مهربتش قدام الزمالك.. زيزو يكشف تفاصيل مثيرة عن قمة الدوري
صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة
زيزو يكشف الفارق بين الأهلي والزمالك: الاستقرار يصنع النجاح
منى زكي لـ تركي آل الشيخ بعد زيارته بمنزلها: نورتنا وشرفتنا يا أبو ناصر
طقس اليوم.. اضطراب قوي بالملاحة البحرية وعواصف ترابية في هذه المحافظات
إيران.. سماع دوي انفجارات في بندر عباس و الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر؟.. 10 عجائب تجعلك تغتنمه خلال ساعات

يوم عرفة وليلة القدر
يوم عرفة وليلة القدر
أمل فوزي

لاشك أن ما يطرح السؤال عن ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر ؟، هو اقتراب هذا اليوم ، الذى صار على مسافة ساعات، حيث تفصلنا عنه الليلة فقط ، ولعل أهمية معرفة ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر ؟ تنبع من أنها دلالة على فضل هذا اليوم العظيم ، ومن ثم فمن شأنها أن تزيد الاهتمام فالحرص والاغتنام، فإذا كانت ليلة القدر فرصة ضائعة فلا يزال عرفة فرصة لا ينبغي توفيتها أو تضييعها بأي حال من الأحوال، لذا ينبغي معرفة ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر ؟ لعلنا نكن من الفائزين.

ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر

ورد في مسألة ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر ؟ ، عدة فروق تتمثل في وقتها وفضلها وما يحدث في كل منهما ، وعن وقت يوم عرفة فهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة الهجري، وهو أفضل أيام الدنيا .

ويبدأ من فجر اليوم الثلاثاء إلى المغرب، أما ليلة القدر فقد أخفاها الله تعالى في الليالي الوترية الخمس بالعشر الأواخر من شهر رمضان الهجري، والراجح أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان وهي ليلة خير من ألف شهر، وتبدأ من المغرب وتنتهي فجر اليوم التالي.

وجاء عما يحدث فيهما ، أن الملائكة تنزل إلى الأرض في ليلة القدر تنزًل الملائكة والروح فيها والروح هو جبريل -عليه السلام-، أما في يوم عرفة فينزل الله جل جلاله نزول يليق بجلاله يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني يطلبون رحمتي ومغفرتي أشهدكم أني قد غفرت لهم.

فما مر على الشيطان يوم أشد عليه من يوم عرفة فيقول أغويهم طول العام وتغفر لهم في يوم واحد وكأنهم ما عصوك لا تنسوا أنفسكم ولا أبنائكم ولا آبائكم ولا من تحبون من الدعاء لهم ولكم.

فضل يوم عرفة لغير الحاج

  • أفضل الأيام على الإطلاق.
  • يوم إكمال الدين، وإتمام النعمة.
  • يوم عيد.
  • صيام يوم عرفة يكفِّر سنتين : سنةً قبله، وأخرى بعده.
  • يوم عرفة هو أفضل الأيام على الأرض، لحديث النبي صلَّ الله عليه وسلم قال: (أفضل الأيام يوم عرفة)، وقال: (ما من يومٍ أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء)، متى يكون يوم وقفة عرفات تكون المغفرة، ويكون موعده التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام.
  • أكمل الله تعالى الدين في هذا اليوم، وأتمم النعمة على عباده، قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتمتت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)، وقد روى البخاري بسنده أن اليهود قالت لعمر: (إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا).
  • وكانوا يقصدون هذا الآية، وهذا اليوم العظيم، فقد كان إكمال الدين بحجة الإسلام، وإتمام النعمة بالمغفرة، يقول تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك).
  • كما أن من فضل يوم عرفة أن جعله تعالى يوم عيد، يقول صلَّ الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب).
  • صيام يوم عرفة يكفر السنة السابقة عليه، والسنة التالية بعده، لقوله صلَّ الله عليه وسلم: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده).
  • يغفر الله لعباده في هذا اليوم، ويعتقهم من النار، عن عائشة رضي الله عنها ن النبي صلَّ الله عليه وسلم أنه قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء)، فيقول عبد البر أن الله يغفر لهم ليباهي بهم.
  • ويُشرع في يوم عرفة: (الصيام، والذكر، والتسبيح، والدعاء).

فضل ليلة القدر

  • أشرف الليالي وأعظمها.
  • تعبد ليلة القدر يساوي تعبد المرء ألف شهر، أي: (83 سنة، وأربعة أشهر).
  • تتنزل الملائكة برحمة الله وفضله إلى مطلع الفجر.
  • من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
  • حرمان العبد ليلة القدر، يضاهي حرمانه الخير كله.
  • صلاة العشاء، والصبح في جماعة في ليلة القدر كقيام الليل كله.
  • إن ليلة القدر من أعظم الليالي على الأرض، فقد نزلت فيها سورة كاملة من القرآن الكريم، قال تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْر، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ).
  • يرجع سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم لشرفها بليلة القدر، أي ليلة الشرف، والمقام، وقال فيها سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، أي أن العبادات في تلك الليلة خير من تعبد المرء في الليالي الأخرى لمدة ألف شهر! .
  • ففضل التعبد بليلة القدر يساوي تعبد الإنسان لمدة 83 سنة وأربعة أشهر، تخيَّل أن تتعبد ليلة واحدة فيكون جزائك مساوياً لتعبد إنسان طوال عمره، كما أن الملائكة تتنزل برحمة الله وفضله وترفرف حتى مطلع الفجر.
  • وردنا عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم أنه قال: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه)، ويحذِّر النبي صلَّ الله عليه وسلم من الغفلة عن ليلة القدر، فيقول لأصحابه: (إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِمَها فقد حُرِم الخيرَ كله، ولا يُحرم خيرها إلا محروم).
  • فلا يجب أن يفوِّت العبد المؤمن قيام تلك الليلة، وأقله صلاة العشاء، والصبح في جماعة، فجزائهم كجزاء قيام الليل كله.
ما الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر الفرق بين يوم عرفة وليلة القدر يوم عرفة وليلة القدر فضل يوم عرفة فضل ليلة القدر يوم عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الإيجار القديم

مفيش طرد .. تحركات برلمانية جديدة في ملف الإيجار القديم | خاص

ترشيحاتنا

الديهي

ابعد عنها شر الفتن.. دعاء مؤثر من الديهي لمصر على الهواء قبل وقفة عرفات

الديهي

الديهي : المصريون بالخارج رقم مهم في المعادلة الوطنية والاقتصادية للدولة

المياه

مياه الفيوم: محطتا قحافة والعزب تنهيان أزمة المياه في قرية الرواشدية

بالصور

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد