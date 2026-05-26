التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي ووادي دجلة في نصف نهائي كأس الرابطة

حسم التعادل السلبي مواجهة إنبي ووادي دجلة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026.

واستضاف ملعب "بتروسبورت" المباراة التي جمعت بين الفريقين، وشهدت أداءً متوازنًا من الجانبين دون أن ينجح أي فريق في هز الشباك، لتنتهي المواجهة بالتعادل بدون أهداف.

وبهذه النتيجة، يتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقرر إقامتها على ملعب السلام يوم الأول من يونيو المقبل، حيث يسعى كل فريق لخطف بطاقة العبور إلى النهائي.

وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي المصري البورسعيدي مع فريق زد لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية.