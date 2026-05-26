خوفًا من رد الفصائل اللبنانية.. إسرائيل تمنع التجمعات في مناطق الشمال

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بمنع إسرائيل التجمعات اعتبارًا من صباح اليوم في مناطق الشمال، وذلك خوفًا من رد الفصائل اللبنانية، على الضربات التي تلقتها من دولة الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

و من جانبه، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش هاجم أكثر من 70 موقعًا تابعًا لحزب الله في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستخدمًا أكثر من 85 قذيفة.

ووفقًا لجيش الاحتلال، فقد تم استهداف نحو 10 مقرات ومخازن أسلحة ومواقع أخرى في منطقة صور، يستخدمها حزب الله لتنفيذ مخططات ضد القوات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي الوقت نفسه، قضت القوات الجوية الإسرائيلية على عناصر من حزب الله كانوا يستقلون دراجات نارية في منطقة تتواجد فيها القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوامره لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ببدء هجوم عسكري ضد حزب الله، للحد من الهجمات المسيرة التي يشنها الحزب المتمركز في جنوب لبنان.