سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

تستعد شركة لوسيد ‏لفتح فصل جديد في مسيرتها داخل سوق السيارات الكهربائية، من خلال تطوير سيارة كروس أوفر جديدة تحمل اسم "كوزموس"، والتي يتوقع أن تصبح أرخص موديل في تاريخ الشركة وأكثره انتشار على مستوى الأسواق العالمية.

وتدرك لوسيد أن المنافسة الحقيقية في قطاع السيارات الكهربائية لم تعد تعتمد فقط على الطرازات الفاخرة مرتفعة السعر، بل على الفئات المتوسطة التي تحقق المبيعات الأكبر عالميا، وهي الفئة التي تهيمن عليها حاليا سيارات مثل Tesla Model Y، إلى جانب الاستعدادات القوية لدخول Rivian R2 إلى المنافسة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، ظهرت صور تجسسية للنموذج الاختباري الأول من "كوزموس" بالقرب من مصنع لوسيد في ولاية أريزونا الأمريكية، لتكشف عن ملامح تصميم السيارة الجديدة التي تبدو أقرب لفلسفة تصميم طراز Lucid Gravity ولكن بحجم أصغر وهيكل أكثر انسيابية.

ورغم التمويهات الكثيفة، تشير الصور إلى أن السيارة ستأتي بأبعاد قريبة من موديل واي، مع سقف خلفي مائل يمنحها طابع رياضي حديث، إلى جانب اعتماد الشركة على مقصورة رقمية متطورة تضم شاشة عريضة تمتد عبر لوحة القيادة بالكامل، استمرار لهوية لوسيد التقنية المعروفة.

ولا تمثل "كوزموس" مجرد إضافة جديدة لخط إنتاج الشركة، بل تعد مشروع استراتيجي قد يغير مستقبل لوسيد بالكامل، خاصة أن الشركة لا تزال تعتمد بشكل أساسي على سيارات مرتفعة السعر نسبيا، حيث تبدأ أسعار بعض طرازاتها الحالية من أكثر من 262 ألف ريال سعودي، ما يجعلها بعيدة عن شريحة واسعة من المشترين.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر "كوزموس" بأقل من 50 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 188 ألف ريال سعودي، وهو ما يمنحها فرصة أكبر للمنافسة في الفئة الأكثر طلبا داخل سوق السيارات الكهربائية العالمي.

وتخطط لوسيد لإنتاج السيارة الجديدة داخل مصنع "AMP-2" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية بداية من نهاية عام 2026، مع توجيه الإنتاج لأسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بينما سيتم لاحقا بدء تصنيعها أيضا في مصنع الشركة بأريزونا لتلبية احتياجات السوق الأمريكية خلال عام 2027.

وتستهدف الشركة الوصول إلى طاقة إنتاجية مشتركة تصل إلى 150 ألف سيارة سنويا من المصنعين، في خطوة تعكس طموحات لوسيد للتحول من شركة متخصصة في السيارات الفاخرة إلى لاعب رئيسي في سوق السيارات الكهربائية العالمي.