الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الاثنين" وفاة الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف بيان الديوان الملكي أنه : سيصلى على الأمير نواف بن نايف، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

واختتم الديوان الملكي بيانه بالدعاء "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".