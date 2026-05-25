صفعة سعودية لـ ترامب: لا تطبيع مع إسرائيل دون دولة فلسطينية

صرح مصدر سعودي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين بأن موقف السعودية من اتفاقيات أبراهام لم يتغير، مؤكدًا على ضرورة وجود مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية.

يأتي هذا التصريح ردا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الاثنين حول طلبه من عدد من الدول الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، ومن بينها السعودية وقطر وغيرها.

وأفاد مصدر مطلع لشبكة CNN بأن الرئيس ترامب أثار اتفاقيات أبراهام "بشكل عابر" خلال مكالمة مع قادة إقليميين يوم السبت الماضي، وشجع دولهم على الانضمام إليها.

وأوضح المصدر أن ترامب لم يشترطها كشرط للاتفاق النووي الإيراني، ولم يتلقَّ ردًا من القادة الإقليميين، وأضاف المصدر أن المتحدثين تابعوا حديثهم بعد ترامب دون الإشارة إلى إثارة الموضوع.

وقال مصدر إقليمي آخر إن بعض الدول قد تكون منفتحة على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، ولكن بشروط تتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان.