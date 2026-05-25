مفاجأة موسم الحج.. ترجمة خطبة عرفة إلى 35 لغة مباشرة

كشفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الإثنين، عن مفاجأة بشأن خطبة عرفة في موسم الحج، حيث أكدت ترجمتها إلى 35 لغة مباشرة، وذلك ضمن خطتها الإثرائية لموسم الحج؛ لإيصال رسالة منبر عرفة إلى المسلمين بمختلف لغاتهم حول العالم.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان، إنها ستتيح ترجمة خطبة يوم عرفة بـ 35 لغة عالمية، بما يسهم في تمكين الحجاج والمسلمين من الاستفادة من مضامين الخطبة الشرعية، وفهم رسائلها الإيمانية والتوجيهية بعدة لغات، عبر منظومة تقنية متقدمة تعكس جهود التحول الرقمي في خدمة القاصدين.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي امتداداً لرسالتها في تعزيز التواصل الحضاري، ونشر هدايات الإسلام السمحة، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن معرفياً وإيمانياً خلال موسم الحج، عبر توظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخدمة الحجاج والزوار.

وأوضحت أن منصة الترجمة الشرعية لخطبة يوم عرفة تُمكّن المسلمين حول العالم من متابعة الترجمة الفورية المباشرة للخطبة، والاستفادة من محتواها الشرعي والإرشادي بلغاتهم المختلفة؛ بما يعزز إيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عالمياً.