السعودية تبدأ موسم الحج باستعدادات كبيرة.. و عقوبات رادعة للمخالفين

تعمل المملكة العربية السعودية ، في الوقت الحالي على استكمال استعداداتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، حيث قامت باتخاذ القرارات اللازمة لضمان نجاح موسم الحج وسلامة وأمن الحجاج.

كما عملت السلطات السعودية على تحسين الخدمات بشكل كبير هذا العام ، حيث توسعت في استخدام الحلول التكنولوجية و الرقمية للتسهيل على ضيوف الرحمن.





استعدادات السعودية لموسم الحج

قامت المملكة على تدريب أكثر من 30 ألف كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية خلال الموسم، بالإضافة إلى تدريب 5 آلاف قائد فوج و600 عضو تفويج لتنظيم حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، واعتمدت خطط تقوم على قراءة البيانات اللحظية والحلول الرقمية لتعزيز إدارة الحشود وسلامة الحجاج.

إجراءات جديدة لموسم الحج

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن 5 إجراءات جديدة ستطبق استعدادا لموسم حج العام 2025، تهدف إلى "المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة".

والإجراءات هي كالتالي وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة الأحد (15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م).

آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة الثلاثاء (1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م).

ابتداءً من الأربعاء (25 شوال 1446 هـ الموافق 23 أبريل 2025 م)، سيتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا، وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج، وأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد" و"بوابة مقيم".

إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من الثلاثاء (1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 أبريل 2025 م) حتى الاثنين (14 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 10 يونيو 2025 م).

عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء (1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 أبريل 2025 م).





تطبيق أنظمة استشعار ذكية لأول مرة





أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، لأول مرة، تطبيق أنظمة استشعار ذكية مرتبطة ببطاقة "نسك" باستخدام تقنيات مبتكرة وناشئة في مشعر منى؛ لتنظيم تفويج الحجاج وفق بيانات لحظية دقيقة، بما يعزز انسيابية الحركة، ويرفع كفاءة إدارة الحشود، ويدعم اتخاذ القرار ميدانيا خلال موسم الحج.

ويأتي هذا التوجه امتدادا لدور بطاقة "نسك" كأداة تنظيمية وتقنية تمكّن الحاج من التعريف بهويته والوصول إلى خدماته عبر الوسائل المعتمدة، وترتبط بمنصة التصاريح الموحدة، بما يدعم إدارة الدخول إلى المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، ويسهم في رفع كفاءة التحقق من بيانات الحجاج، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).





وتتيح البطاقة بنسختيها الورقية والرقمية، الوصول إلى البيانات والخدمات عبر القنوات الإلكترونية، بما يعزز التوسع في الحلول الرقمية، ويدعم سرعة الاستجابة، ويرفع كفاءة تقديم الخدمة في مختلف مراحل رحلة الحاج.





مبادرة حج بلا حقيبة





مبادرة حج بلا حقيبة هي خدمة نوعية أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية لعام 2026، تتيح للحجاج شحن أمتعتهم من مطارات بلدانهم مباشرة إلى مقار إقامتهم (الفنادق) في مكة والمدينة والعودة، دون الحاجة لحملها أو انتظارها بالمطارات السعودية، بهدف تيسير التنقل وتقليل التكدس، مع إمكانية تتبعها عبر ملصقات ذكية.





تفعيل مراكز العمليات المتنقلة (MOCS)





فعّلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) خلال موسم حج هذا العام 1447هـ مراكز العمليات المتنقلة (MOCS)، ضمن منظومة تقنية متقدمة تسهم في دعم الجهود الميدانية للجهات الحكومية المشاركة في الحج، وتعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة اتخاذ القرار عبر التحليل اللحظي للبيانات والمؤشرات التشغيلية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتُعد مراكز العمليات المتنقلة إحدى الحلول التقنية الذكية التي سخّرتها "سدايا" لدعم أعمال الحج، حيث توفر بيئة تشغيلية متكاملة تُمكّن قيادات الهيئة والجهات الحكومية من متابعة الأداء الميداني بصورة فورية، من خلال أنظمة مراقبة وتحليل متقدمة تدعم إدارة العمليات بكفاءة عالية في المواقع الحيوية والمشاعر المقدسة.

وتضم المراكز عددًا من الأنظمة المركزية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية في "سدايا"، إلى جانب تقنيات متقدمة لرصد وتحليل مؤشرات البيانات والشبكات وأمن المعلومات، إضافة إلى الكاميرات الذكية ولوحات التحكم التفاعلية التي تسهم في تحليل المشهد الميداني وتقدير الموقف ودعم صناعة القرار بشكل لحظي.

توفير مترجمين بعدة لغات للحجاج

توفير مترجمين بعدة لغات في ميقات ذي الحليفة؛ بهدف خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم البرامج التوعوية والإرشادية بلغاتهم المختلفة.

ويعمل المترجمون على التواصل المباشر مع الحجاج بعدة لغات عالمية، لتقديم الإرشادات التوعوية، والكتيبات والمطويات التثقيفية، وشرح المناسك والأحكام الشرعية المتعلقة بالحج، بما يراعي تنوع جنسيات ضيوف الرحمن واختلاف لغاتهم، ويُسهم في إيصال الرسالة الدعوية بأساليب ميسّرة وواضحة.

وتشمل الخدمات المقدمة تعزيز الوعي الشرعي بين الحجاج، والدعوة إلى الالتزام بالمنهج الصحيح عقيدةً وعبادةً وسلوكًا، وإرشادهم إلى كيفية أداء مناسكهم على الوجه المشروع، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم الشرعية؛ بما يعينهم على أداء النسك بطمأنينة ويُسر.



قرارات و عقوبات صارمة لحماية الحجاج

شددت وزارة السياحة السعودية، على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في المدينة خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 29 أبريل الجاري وحتى نهاية موسم الحج.

وزارة الداخلية وفقا للوكالة إلى "الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية".





شدّدت وزارة الداخلية على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج، وأن الحصول على تصريح بالحج شرط أساسي لأداء فريضة الحج.

وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وعدم مخالفة هذه التعليمات حتى لا تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت وزارة الداخلية إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.