مطالب ترامب النووية.. أكسيوس عن البيت الأبيض: إقرار صفقة مع إيران يستغرق عدة أيام

قال مسئول أمريكي كبير في إيجاز للصحفيين، إن البيت الأبيض لا يتوقع التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران اليوم الأحد، ويعتقد أن الأمر قد يستغرق عدة أيام للموافقة على الاتفاق من قبل القيادة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أنه في حين أن المسئولين الأمريكيين متفائلون بشأن توقيع اتفاق في غضون أيام، فإنهم يقرون أنه لم يتم وضعه في صيغته النهائية بعد ويمكن أن ينهار.

وقال مسئول أمريكي كبير: "نحن في وضع جيد للغاية لكن هناك طرق يمكن من خلالها تقويض الاتفاق".

ومن شأن هذا الاتفاق أن يتجنب تصعيد الحرب ويقلل الضغط على إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى اتفاق سلام دائم يعالج مطالب الرئيس ترامب النووية.

وأعلن الرئيس ترامب، اليوم، على منصة "تروت سوشيال" أنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق" مع إيران، وعلى الجانبين أن يأخذا وقتهما لإنجازه بشكل صحيح".

وقال إن الحصار البحري الأمريكي سيظل ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده وتوقيعه".

وأشار إلى إن هناك تفاصل لا تزال بحاجة إلى تسوية، ولكن الطبيعة البطيئة والغامضة لنظام صنع القرار في إيران قد تؤخر الاتفاق لبضعة أيام أخرى.

وتابع: "لا يزال هناك أخذ ورد بشأن تفاصيل محددة، بعض الكلمات نهتم بها، وبعض الكلمات يهتمون بها".

وأضاف: "فهمنا هو أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد أيد النموذج العام للاتفاق، وما إذا كان هذا سيتحول إلى اتفاق فإنه لا يزال سؤالاً مفتوحاً".

على الجانب الآخر.. اتهمت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الولايات المتحدة "بوضع عقبات" في المفاوضات.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، إن إيران "مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية"، وعلى المفاوضين ألا يساوموا عندما يتعلق الأمر بشرف البلد وكرامته".