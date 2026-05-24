مصادر رفيعة: الاتفاق بين طهران وواشنطن سيحمل اسم إعلان إسلام آباد

أكدت مصادر رفيعة - مطلعة على التفاوض بين إيران وأمريكا - أن الاتفاق بين طهران وواشنطن ستنفرد باكستان بإعلانه وسيحمل اسم "إعلان إسلام آباد".

وقالت المصادر بحسب وسائل إعلام : الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران سيكون على شكل “مذكرة تفاهم” والمفاوضات المباشرة بين الطرفين ستنطلق في 5 يونيو بإسلام آباد.

وتابعت المصادر : الاتفاق المبدئي هو مذكرة تفاهم سيليها تفاوض على اتفاق حول القضايا النهائية، وستتولي باكستان إعلان مذكرة التفاهم دون حاجة لحضور أطراف التفاوض.

واختتمت المصادر : واشنطن وطهران سترسلان رئيسي وفديهما عند بدء التفاوض على الاتفاق النهائي.