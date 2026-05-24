رئيس الوزراء البريطاني يرحب بالتقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

رحب رئيس الوزراء البريطاني بالتقدم المحرز في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أهمية التوصل إلى اتفاق يسهم في إنهاء التوترات بالمنطقة ويدعم الاستقرار الإقليمي.

إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية

وقال رئيس الوزراء البريطاني، وفق ما أفادت به قناة «إكسترا نيوز»، إن بلاده بحاجة إلى اتفاق ينهي الحرب ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن الممرات البحرية.

وأكد أنه من الضروري عدم السماح لإيران مطلقًا بتصنيع سلاح نووي، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية تمثل المسار الأفضل لتسوية الأزمة الحالية.