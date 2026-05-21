زيلينسكي يصدر تعليمات لجيشه بالتأهب والاستعداد القتالي شمال أوكرانيا

قال غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحثا خلاله إمكانية التفاوض بشأن أوكرانيا، ومشاركة بريطانيا في أي عمليات تفاوض مستقبلية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أوكرانيا تحاول اليوم تشكيل مجموعة أو تحالف ثلاثي يضم كلًا من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، على أن تشارك من خلاله أيضًا دول الاتحاد الأوروبي بوصفها قوة ضامنة وداعمة، بالإضافة إلى ممارسة ضغط قوي على الاتحاد الروسي في أي عملية تفاوض مستقبلية، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأوكراني بأن واشنطن بدأت تتجه نحو قدر أكبر من المرونة في ما يتعلق بفرض العقوبات والضغط على الجانب الروسي، وخصوصًا على دوائر صنع القرار في موسكو.

وأوضح أنه في السياق ذاته، أوعز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قيادته العسكرية بإعلان حالة التأهب الكامل والاستعداد القتالي في المناطق الشمالية من الأراضي الأوكرانية، متابعا: "نحن نتحدث هنا عن مقاطعات كييف وتشيرنيهيف وريزني، إضافة إلى فولين، التي تشهد تصاعدًا في التحركات العسكرية على الجانب المقابل من الحدود البيلاروسية، حيث لوحظ تكثيف واضح للقوات الروسية والبيلاروسية".

ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني قال إن قوام هذه القوات يبلغ نحو 100 ألف مقاتل، فيما يشارك حاليًا في المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا أكثر من 65 ألف مقاتل، إلى جانب معدات وآليات عسكرية في حالة استعداد قتالي كامل، مؤكدا زيلينسكي أن بيلاروسيا وروسيا تشكلان تهديدًا رئيسيًا لأوكرانيا، وأن الدفاع عن الأراضي الأوكرانية يُعد واجبًا وحقًا مشروعًا للقوات العسكرية.