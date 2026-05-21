وصول طائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها إلى غزة

استقبل مطار العريش الدولي اليوم الخميس، طائرة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة ؛ تمهيدًا لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة وذلك بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وضمن عملية (الفارس الشهم 3) ، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وقال مصدر مسؤول - فى بيان له اليوم - إن الطائرة تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة ، تشمل مستلزمات واحتياجات طبية لدعم القطاع الصحي إلى جانب مكملات غذائية للأطفال وكسوة العيد؛ بهدف المساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة داخل القطاع.

وأوضح المصدر أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استمرارًا لنهج دولة الإمارات الراسخ في مدّ جسور العطاء الإنساني، وتعزيز الاستجابة الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

وأشار إلى أن الإمارات تنفذ العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية عبر الجسر الجوي الإنساني إلى مطار العريش، بما يسهم في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف الأعباء الإنسانية عن المتضررين.

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بلغ 1077 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية ، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 59 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.