دموع على الممر.. 3 لقطات حزينة في مباراة الأهلي والمصري

يسري غازي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما الليلة، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعد ركلة ركنية للأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعو المصري بارتباك شديد لتصل الكرة لأقدام تريزيجيه الذي أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وواصل الأهلي الضغط على الفريق البورسعيدي وأهدر تريزيجيه فرصة ثانية للتسجيل.

ونشط أداء المصري بشكل تدريجي وحاول الضغط على الأهلي مُستغلاً هدوء المارد الأحمر.

ونجح تريزيجيه في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء 89 من عمر اللقاء

طرد ياسين مرعي 

تلقى ياسين مرعي لاعب الأهلي طردا مباشرا في مباراة فريقه مع المصري في الدقيقة 38 بعد عرقلة منذر طمين لاعب الفريق البورسعيدي خارج منطقة الجزاء لحظة انفراده بمرمى مصطفي شوبير حارس مرمي المارد الأحمر.

بكاء تريزيجيه فى الممر 

دخل محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي في وصلة بكاء أثناء دخوله فى الممر المؤدي إلي غرفة خلع الملابس.

وظهر الحزن على محمود حسن تريزيجيه نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب ضياع حلم التتويج بلقب الدوري الممتاز وأيضا الغياب عن المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا.

حزن أهلاوي 

دخل نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في وصلة حزن لضياع الدوري وعدم التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

وعقب إطلاق الدولي أمين عمر حكم اللقاء ورغم فوز المارد الأحمر بهدفين على المصري البورسعيدي بعشرة لاعبين إلا أن نجوم الأهلي خرجوا من أرضية ملعب استاد برج العرب فى حالة من الحزن الشديد لضياع اللقب المحلي والتواجد في كأس الكونفدرالية.

