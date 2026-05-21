الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

3 ملايين دولار للنادي الأهلي بفضل منتخب مصر بكأس العالم

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يقترب النادي الأهلي من تحقيق عائد مالي ضخم بعد اختيار 8 لاعبين للتواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم.

تواجد 8 لاعبين من الأهلي في قائمة منتخب مصر بكأس العالم ويمنح النادي عائدًا يقترب من 3 ملايين دولار حتى نهاية دور المجموعات.

وفي حال مواصلة منتخب مصر المشوار في بطولة كأس العالم واجتياز دور المجموعات فإن المبلغ يزداد عن كل يوم يقضيه اللاعبون مع منتخب مصر بعد دور المجموعات.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، قائمة مبدئية تضم 27 لاعبًا، على أن يتم اختيار 26 لاعبًا منهم عقب ودية روسيا، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو من الشهر المقبل، وجاءت القائمة كالتالي:

 

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - المهدي سليمان-محمد علاء

الدفاع:محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ

الوسط :مروان عطية - مهند لاشين -نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح

الهجوم : عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم

