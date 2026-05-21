فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي سيشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الأندية أبطال الدوري إلى جانب الزمالك وبيراميدز، مشيرًا إلى أن مشاركة الأهلي قد لا تتأثر بترتيبه في جدول الدوري المصري.

وأضاف فرج عامر عبر حسابه على “فيسبوك” أن الأهلي قد يواصل ظهوره القاري بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الأمور قد تتغير بعد فترة الانتقالات الصيفية.

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.