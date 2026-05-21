لو مش عارف تنام.. 10 عادات للتغلب على الأرق

يعاني بعض الأشخاص من الأرق وصعوبة النوم بسبب ضغوط الحياة والتفكير الزائد، لذلك يبحثون عدد كبير منهم عن النصائح والعادات التى تساعد على النوم .

كيف يمكنك علاج الأرق..

عادة ما يتحسن الأرق بتغيير عادات النوم كالتالي:.

-اذهب إلى السرير للنوم واستيقظ في نفس الوقت كل يوم.

-استرخِ لمدة ساعة على الأقل قبل النوم، على سبيل المثال استحم أو اقرأ كتابًا.

-تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة واستخدم الستائر أو قناع العين أو سدادات الأذن إذا لزم الأمر.

-مارس الرياضة بانتظام خلال النهار.

-تأكد من أن فراشك ووسائدك وأغطيتك مريحة.

-لا تدخن أو تشرب الكحول أو الشاي أو القهوة قبل 6 ساعات على الأقل من الذهاب إلى الفراش.

-لا تأكل وجبة كبيرة ودسمة في وقت متأخر من الليل.

-لا تمارس الرياضة قبل 4 ساعات على الأقل من النوم.

-لا تشاهد التلفزيون أو تستخدم الأجهزة مثل الهاتف، قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة، لأن الضوء الأزرق يجعلك أكثر يقظة.

-لا تغفو او تأخذ قيلولة أثناء النهار.

المصدر هيلثي لاين