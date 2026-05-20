قطع وضعف المياه في بعض مناطق مدينة 6 أكتوبر.. غدًا

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن أن المياه ستشهد انقطاعا، غدًا الخميس 21 مايو، عن بعض مناطق المدينة.

وأوضح أن انقطاع المياه سيبدأ اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الخميس، وحتى الساعة 6 صباح الجمعة، عن مناطق: (مول مصر، كمبوند برنس أكتوبر، دريم، جزويت، يوتوبيا، الخمائل)، مع ضعف ضغوط المياه بباقي مناطق التوسعات الشرقية بالمدينة.

وأوضح الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الانتهاء من تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه، وفقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة.

وأشار جهاز المدينة إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يُرجى التواصل عبر الخط الساخن: 15100.

وأهاب جهاز مدينة ٦ أكتوبر، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.