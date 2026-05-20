صناع الخير تستعد لعيد الأضحى بخطة موسعة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية

أعدت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خطة موسعة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، تستهدف من خلالها الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

وتستهدف مؤسسة صناع الخير، توزيع 300 طن لحوم على حوالي مليون ونصف المليون مستفيد في حوالي 16 محافظة في الوجهين البحري والقبلي، وذلك خلال فترة عيد الأضحى المُبارك، حيث تبدأ التوزيع اعتباراً من أول أيام العيد وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة.

ومن المقرر أن يشمل التوزيع حوالي 16 محافظة، ففي الوجه البحري، يتم التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية وفق قاعدة بيانات مُحددة بدقة، في قرى عدد من المحافظات منها «البحيرة والغربية والشرقية والمنوفية»، وفي محافظات الوجه القبلي، تستهدف المؤسسة أسر قرى ععد من المحافظات منها «الوادي الجديد وأسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والفيوم وبني سويف».

كما تستهدف مؤسسة صناع الخير للتنمية، توزيع كراتين مواد غذائية متنوعة مع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، في خطوة تُعزز من التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وتركز المؤسسة في خطتها على الكثير من الأسس المُهمة، أولها توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في أبعد القرى والمحافظات بشكل مجاني بالكامل ومن خلال عربات مُجهزة بأحدث نُظم التبريد للنقل بين المحافظات وحقائب حرارية للحفاظ على اللحمة البلدي طازة وسليمة حتى تصل اللحوم للمستفيدين بأعلى جودة ومُغلفة بدقة عالية.