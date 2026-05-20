ترامب: قد نضطر لتوجيه ضربة عسكرية أقوى لإيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران بشكل أقوى، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وخفر السواحل الأمريكي قام بدور هام في عملية الغضب الملحمي ضد إيران".
وأضاف ترامب: سنصادر المزيد من ناقلات النفط الإيراني".
وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المفاوضات مع طهران وقال إنه ليس في عجلة من أمره للتفاوض مع إيران.
وأضاف: "اعطوها فرصة واحدة، لست في عجلة من أمري. إنهم يفكرون، 'أوه، انتخابات التجديد النصفي'. أنا لست في عجلة من أمري".