أفلام عيد الأضحى 2026.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "The Mandalorian & Grogu" قبل عرضه في السينمات المصرية |تقرير

يعرض فيلم The Mandalorian & Grogu في دور العرض السينمائية المصرية يوم 22 مايو الجاري، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لموسم عيد الأضحى 2026، الذي يشهد منافسة قوية بين عدد من الأفلام العالمية والعربية المنتظرة.

فيلم The Mandalorian & Grogu

ويُعد الفيلم أول عمل سينمائي جديد من عالم Star Wars منذ طرح فيلم «The Rise of Skywalker» عام 2019، ما جعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة لدى جمهور السلسلة حول العالم، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل The Mandalorian عبر منصة Disney+.

ويعيد الفيلم النجم بيدرو باسكال لتجسيد شخصية «دين دجارين»، إلى جانب «جروجو» المعروف جماهيريًا باسم «بيبي يودا»، في مغامرة جديدة تجمع بين الأكشن والخيال العلمي، بينما يشارك في البطولة كل من سيجورني ويفر وجيريمي ألين وايت، تحت إدارة المخرج جون فافرو.

أحداث فيلم The Mandalorian & Grogu

وتدور الأحداث حول تعاون الماندالوريان مع الجمهورية الجديدة لمطاردة بقايا الإمبراطورية، بالتزامن مع استكمال تدريب جروجو وسط سلسلة من المعارك والمطاردات.

ردود الفعل على فيلم The Mandalorian & Grogu

ورغم حالة الترقب الكبيرة للفيلم، جاءت ردود الفعل الأولى متباينة بعد العروض الصحفية الخاصة، حيث أشاد عدد من النقاد بالأجواء البصرية والأكشن، معتبرين أنه يعيد Star Wars إلى أجوائه السينمائية المعتادة، بينما رأى آخرون أن العمل يبدو أقرب إلى حلقة مطولة من المسلسل التلفزيوني، مع اعتماد مبالغ فيه على المؤثرات البصرية.