تريزيجيه يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك المصري

أحرز محمود حسن تريزجية هدف تقدم الأهلي في شباك المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح تريزيجية في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعد ركلة ركنية للأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعي المصري بارتباك شديد لتصل الكرة لأقدام ترزيجيه الذي أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - خالد صبحى - مصطفى العش.

خط الوسط : محمود حمادة - محمد مخلوف -عبد الرحيم دغموم - احمد القرموطى.

خط الهجوم : منذر طمين - اسامة الزمراوى .