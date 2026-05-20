طارق حامد يدعم الزمالك في استاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

حرص طارق حامد لاعب الزمالك السابق على التواجد باستاد القاهرة الدولي، من أجل مؤازرة الفريق الأبيض في مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.



وتواجد طارق حامد في المباراة رفقة عبد الرحمن إسماعيل نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات بالقلعة البيضاء.



ويستضيف فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، في حين يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.