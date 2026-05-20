ليلة حسم اللقب.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى الدوري

يستضيف نادي الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لإنهاء الموسم بصورة قوية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلى جانب منح الفرصة لبعض العناصر لإثبات جدارتها قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم لقب بطولة الدوري المصري وإسعاد الجماهير بعد خسارة بطولة الكونفدرالية الأفريقية بركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة في ختام موسم مشتعل بالمنافسة.

ويسعى لاعبو القلعة البيضاء لتقديم أداء يرضي جماهير الفريق، خاصة بعد المنافسة القوية التي شهدتها مرحلة التتويج خلال الأسابيع الماضية.

رغبة سيراميكا كليوباترا

في المقابل، يأمل سيراميكا كليوباترا في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، بعدما ظهر الفريق بصورة مميزة خلال المباريات الكبرى.

ويطمح الفريق إلى إنهاء مشواره في دوري نايل بأداء قوي يؤكد التطور الفني الذي حققه خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم ونقاد الكرة المصرية قبل انطلاق اللقاء.