أضا: الزمالك في اختبار قوي أمام سيراميكا ومصيره بيده

تتجه الأنظار إلى الجولة الحاسمة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يشهد اليوم ثلاث مواجهات نارية تجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، والأهلي مع المصري، وبيراميدز أمام سموحة، في سباق مشتعل على لقب الموسم.



وخلال تصريحات إذاعية عبر برنامج “في التمانيات” على راديو إنرجي 92.1 FM، أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن هذه الجولة تمثل محطة فارقة في تحديد هوية بطل الدوري، مشيرًا إلى أن مصير المنافسة ما زال في أيدي الفرق الكبرى حتى اللحظة الأخيرة.



من جانبه، أوضح المحلل الرياضي عبد اللطيف فوزي أن مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا تحظى بالاهتمام الأكبر نظرًا لحساسيتها، بينما يدخل الأهلي وبيراميدز مباراتيهما وسط ضغوط متفاوتة، مؤكدًا أن فريق سيراميكا يسعى لتقديم أداء قوي أمام الزمالك رغم قوة المنافسة.

وأضاف فوزي أن الحديث عن أسماء بعض المدربين واللاعبين يظل مرتبطًا بنتائج اليوم، في ظل الترقب الكبير داخل الوسط الرياضي، لافتًا إلى أن كل فريق يملك فرصة للتأثير في شكل المنافسة حتى النهاية.

وفيما يتعلق بأزمة التذاكر، كشف فوزي أن تأخر الإجراءات الخاصة بنقل أو إعادة توزيع التذاكر جاء بعد طرحها رسميًا عبر موقع “تذكرتي”، ما جعل عملية التعديل معقدة بعد دخول الجماهير بالفعل في الحجز.

كما قدّم فوزي قراءة رقمية لمشوار الفرق الثلاثة، موضحًا أن الزمالك وبيراميدز والأهلي أنهوا الدور الأول في مراكز متقاربة، قبل أن تتغير الحسابات في المرحلة الحاسمة، حيث لعبت المواجهات المباشرة دورًا كبيرًا في رسم ملامح الصراع على اللقب.